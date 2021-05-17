الجيش الإسرائيلي: إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل وانطلاق صفارات الإنذار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صفارات إنذار قرب الحدود مع لبنان بعد رصد إطلاق 6 قذائف من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى صدور تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

#عاجل متابعة للانذارات في بلدة ميسغاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد اطلاق 6 قذائف من داخل #لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية. ردًا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية باطلاق نيرانها نحو مصادر النيران. يتبع pic.twitter.com/ZAs5uCGbAd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

​وقال المتحدث العربي للجيش الإسرئيلي أفيخاي ادرعي على "تويتر" إنه "متابعة للانذارات في بلدة ميسغاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية. ردًا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية باطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وقبل يومين قصف الجيش الإسرائيلي بناية في قطاع غزة تضم مكاتب صحافية وإعلامية عدة، بينها مكتب شبكة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، قبل نحو خمسة أسابيع.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.