القبض على 6 سعوديين بعد ظهورهم في "فيديو خطير"

أعلنت الشرطة السعودية القبض على 6 مواطنين بعد ظهورهم في مقطع مصور يظهرون فيه يجلسون على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات في حائل.

وتم تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إنه جرى القبض على 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_حائل تقبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات. pic.twitter.com/Zx1fCtjUQ1 — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) May 17, 2021

​ولفتت الشرطة إلى أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره.