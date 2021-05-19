ظاهرة غريبة في شوارع الكويت والشرطة تستنفر... صور

في ظاهرة غريبة، عُلقت لوحات مثيرة تحتوي رموزا وحروفا مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، في بعض شوارع الكويت.

واستنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن المسؤول عن وضع هذه اللوحات، التي أثارت جدلا واسعا وسط المواطنين.

لوحات على الاعمدة تستنفر الداخلية pic.twitter.com/xSAg3ovwsA — ترند (@Trendnews) May 19, 2021

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن هذه اللوحات، قوله: "قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها".

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة. وجاء في بعض هذه العبارات "قتلت ووضعت في سيارة"، وفي لوحة أخرى "قتلت ووضعت في حقيبة"، "أخي رماني بالشوزن".

لوحة مثيرة استنفرت مباحث حولي..

قريبة من مستشفى مبارك مكتوب عليها: «س. ر» قُتلت ووضعت في سيارة ! pic.twitter.com/j91kjiJZ42 — خبر عاجل (@Breakingkw) May 19, 2021

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع إن هذه اللوحات منتشرة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعها على أعمدة على طريق السالمي وفي حولي ومبارك الكبير، مشيرا إلى جهود وزارة الداخلية لبحث الموضوع وفك لغز هذه اللوحات.

علي مدى ثلاثه ايام علق البعض لوحات على الاعمده على طريق السالمي وفي حولي وفي مبارك الكبير. كتب عليها كلمات غريبه تشير الي القتل. فما هي الدلاله ومن كاتبها. وزارة الداخليه تبحث في الموضوع. pic.twitter.com/NAvewrePKI — حمد السريع (@bomshary871) May 19, 2021

وعبّر بعض المعلقين عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع.

فيما رجح بعضهم الآخر أن تكون هذه إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء على أيدي أقاربهن.