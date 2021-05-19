نجلاء المنقوش تعبر عن تضامنها مع فلسطين بطريقتها الخاصة.. فيديو

ارتدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الوشاح الفلسطيني، تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وتداولت مواقع إخبارية ونشطاء مقاطع فيديو للوزيرة الليبية وهي ترتدي الوشاح الفلسطيني أثناء استقبالها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، الذي يقوم بزيارة عمل إلى ليبيا.

وزيرة الخارجية الليبية اليوم أثناء إستقبالها نائب وزير الخارجية الأمريكي جوي هود ،تتوشح بالكوفية وصورة الأقصى وقبة الصخرة وعبارة القدس لنا هذه إشارة لها مدلول معنوي هام أن القدس لنا حميعاً وتهمنا جميعاً..

🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/IxM1kAsIP0 — حركة فتح (@fatehorg) May 18, 2021

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، موقف بلادها الرافض للعدوان، الذي تشنه القوات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة باتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات عاجلة لوقف العدوان، وإصدار تحذير صريح من أن استمرار العدوان سيكون له تداعيات إقليمية ودولية تهدد السلم الدولي".

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، قد ظهر مؤخرا مرتديا "الكوفية" الفلسطينية، وواضعا خلف مكتبه مجموعة من الصور للمسجد الأقصى، وكذلك خريطة فلسطين.