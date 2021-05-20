اشتباكات بين مؤيدي الأسد ولبنانيين على أتوستراد جونية...فيديو

انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو لاشتباكات بين عدد من المواطنين اللبنانيين والسوريين في جونية، وذلك على خلفية مسيرة أعلام سيارة دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

وأظهرت المقاطع المصورة إشكالا كبيرا حصل على أوتوستراد جونية – نهر الكلب، صباح اليوم الخميس، بين عدد من الشبان اللبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين الذين كانوا ينظمون مسيرة سيارة حاملين فيها الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد.

وقام شبان لبنانيون على الطريق بنزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد.

كما وثّقت لقطات الفيديو لحظات الإشكال، حيث سجل تضارب وتدافع وتكسير زجاج سيارات، في حين حضرت على الفور دورية من الجيش وطوقت المكان.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، في مقر السفارة السورية في بيروت.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين قياسا بمساحته وعدد سكانه، حيث تقدر السلطات الرسمية اللبنانية وجود نحو 1.5 مليون سوري يعيشون في البلاد.