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    وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

    وزير خارجية السعودية: تصريحات وهبة المسيئة للمملكة والخليج لا تمثل الشعب اللبناني

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    علّق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج.

    مجلس التعاون الخليجي
    © AP Photo
    مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا حادا ويطلب اعتذارا رسميا من وزير خارجية لبنان
    وقال بن فرحان إن "تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج غير دبلوماسية، وعنصرية ولا تمثّل الشعب اللبناني"، مشيرا إلى حرص المملكة على مستقبل لبنان الذي يتوجّب عليه إيجاد الطريق لإنقاذ نفسه؛ لأنَّ هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي، وذلك حسب صحيفة "عاجل" السعودية.

    واستنكرت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأربعاء، بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني "من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون".

    واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان لدى كل منهما للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية اللبناني خلال لقاء تلفزيوني، ألمح فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لعبت دورا في انتشار تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية اعتذارا على لسان وهبة، حيث أكد أن "بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

    وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية من جانبها بيانا مقتضبا أكدت فيه أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، من مواقف "يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس [ميشال] عون"، كما انتقد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تصريحات وهبة، حيث أوضح في سلسلة تغريدات أن تلك التصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية.

    وفيما يتعلّق بالملف اليمني، أكَّد الأمير فيصل بن فرحان أنَّ تعثر المبادرة الخاصة باليمن "نتيجة لرفض ميليشيا الحوثي"، متابعًا: "نأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية والكرة الآن في ملعبهم".

    في سياق آخر، أكَّد وزير الخارجية دعم المملكة للسودان خلال مؤتمر باريس، وتابع: "عملنا على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان". وقال، إنَّ ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، و"ملتزمون مع شركائنا بدعم المرحلة الانتقالية في السودان".

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