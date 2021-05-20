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    الانتخابات الرئاسية السورية في مصر، 20 مايو/ أيار 2021

    السفير السوري في القاهرة: السوريون في مصر تسابقوا للإدلاء بأصواتهم... صور وفيديو

    © Sputnik . Salma Khattab
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    أكد السفير السوري في العاصمة المصرية القاهرة، بسام درويش، أن "المواطنين السوريين في مصر تسابقوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية، التي تجري، اليوم الخميس، في الخارج"، مشيرا إلى أن السفارة استعدت لهذا الحدث على كل الأصعدة.

    وقال درويش في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش الانتخابات: "تم الاستعداد لهذه الانتخابات، كما في كل سفاراتنا حول العالم. وجهزنا لها لوجيستيا وفنيا، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لإنجاحها، ونأمل أن يكون النجاح حليفها".

    وأضاف: "هناك إقبال جماهيري ومشاركة شعبية طبيعية ومباشرة، تعكس اهتمام المواطن السوري في الخارج بالاستحقاقات في بلاده؛ ونحن مسرورون بهذا الإقبال الذي يعبر عن نجاح السوريين في مصر".

    وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السفارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قال السفير السوري: "حاولنا أن نقوم بكل شيء في هذا الإطار؛ لكن الحقيقة أننا استطعنا تنظيم كل شيء، بخلاف التباعد الاجتماعي .. الناس، لا أقول تتدافع؛ ولكن أقول تتسابق، لتشارك وتدلي بصوتها".

    مواطن سوري في مصر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسية لبلاده، 20 مايو/ أيار 2021
    © Sputnik . Salma Khattab
    مواطن سوري في مصر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسية لبلاده، 20 مايو/ أيار 2021

    وتابع قائلا: "السوريون سيصوتون لمن يرون فيه القدرة على قيادة السفينة، ويستطيع الوصول بسوريا إلى بر الأمان، بعد هذه الحرب الهمجية الكونية التي شنت على سوريا الحبيبة".

    وفي السياق ذاته، قالت المسؤولة الإعلامية في السفارة السورية بالقاهرة رواء شلغين، لـ"سبوتنيك" إن "المشاركة كانت متوقعة منذ بدء إقبال السوريين على التسجيل في السجل الانتخابي، التي تم إطلاقها على الموقع الإلكتروني للسفارة. كان واضحا أن هناك عدد كبيرا يسجلون، والإقبال كبير".

    وأوضحت أن "المشاركة كانت مفتوحة لكل من لديه جواز سفر ساري، ووثيقة سفر سورية، يمكنه المشاركة وممارسة حقه".
    المواطنون السوريون في مصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، 20 مايو/ أيار 2021
    © Sputnik . Salma Khattab
    المواطنون السوريون في مصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، 20 مايو/ أيار 2021

    وبدأت إجراءات التصويت في السفارة السورية بالعاصمة المصرية، منذ صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

    وعلى هامش الانتخابات، نظمت السفارة احتفالية فنية، شاركت فيها فرق سورية، وتضمنت على رقصات تراثية، وتوزيع القهوة والحلويات على الناخبين.

    ولا يوجد إحصاء محدد لعدد أفراد الجالية السورية على الأراضي المصرية.

    وتعتبر هذه الانتخابات الرئاسية، التعددية الثانية في سوريا، حسب الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012؛ ومن المقرر أن يدلي السوريين في داخل البلاد بأصواتهم، في 26 أيار/مايو الجاري.

    ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم (الرئيس السوري الحالي) بشار الأسد، والمعارض محمود مرعي، والوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    انتخابات, الانتخابات الرئاسية, سوريا, مصر
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