إسرائيل تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية

كشفت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) بالاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس".

يتبع...