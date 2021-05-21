"حزب الله": المقاومة أثبتت أن إسرائيل أوهن ‏من بيت العنكبوت

قال "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إن المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة "معادلات قديمة عمل العدو على ‏تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة سوف تمهد للانتصار الكبير ‏القادم".

وذكرت قناة "المنار"، صباح اليوم الجمعة، أن الحزب اللبناني أصدر بيانا بارك فيه للشعب الفلسطيني مقاومته الباسلة و"الانتصار التاريخي الكبير، الذي ‏حققته ‏معركة ‏سيف القدس على العدو الصهيوني"، موجها "التحية إلى المجاهدين ‏المقاومين وإلى ‏الشهداء ‏والجرحى وعائلاتهم الشريفة المحتسبة".

وأوضح البيان أن "المقاومة أعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا، وباتت أملا للشعوب المستضعفة على ‏مستوى العالم"، مشددا على أنه سيكون لنجاح المقاومة الفلسطينية إنعكاسات إستراتيجيّة وسياسيّة ‏وثقافيّة بالغة الأهميّة على مستقبل الصراع في ‏المنطقة.‏

وأشار "حزب الله" اللبناني في بيانه، إلى أن "الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة دول محور المقاومة وشعوبها والقوى السياسية ‏والشعبية، ‏التي ‏آزرته على مستوى العالم أكدوا أن إسرائيل أوهن ‏من بيت العنكبوت، ‏وأن فيها ‏من الضعف والتصدعات ما يجعل التحرير الكامل من البحر إلى ‏النهر مشروعا قريب المنال ‏وأن القدس أقرب ‏إلى الحرية من أي زمن مضى".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".