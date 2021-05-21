انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات أردنية

انقطع التيار الكهربائي، ظهر اليوم الجمعة، عن عدد من المحافظات الأردنية شملت مناطق العاصمة عمان والزرقاء وإربد، إضافة إلى الكرك وعجلون والبلقاء.

وقالت وكالة "رم" للأنباء، إن مواطنين أردنيين شكوا من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في الأردن.

ونقلت الوكالة، عن مصدر وصفته بالموثوق، أن خللا ضرب الخط الرئيسي الناقل التابع لشركة الكهرباء، أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق عديدة في عمان ومحافظات المملكة الأردنية بما فيها الشوارع والإشارات الضوئية.

ونقلت قناة "الأردن اليوم"، عن مدير عام شركه الكهرباء الأردنية، قوله: "إن انقطاع الكهرباء جاء من شركه الكهرباء الوطنية. وهي المصدر المزود للتيار، ولم نعرف بعد سبب انقطاع التيار الكهربائي في غالبية مناطق المملكة".