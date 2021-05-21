ولي عهد دبي يصبح أبا بعد أن رزق بتوأم... صورة

كشف ولي عهد إمارة دبي الخليجية، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، أول صورة لتوأمه حديث الولادة، وذلك بعد نشر خبر عن أنه أصبح أبا مساء أمس الخميس.

وشارك ولي عهد دبي صورة توأمه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها هو يحمل توأمه أثناء جلوسه على أريكة، مع وجود صورة خلفه لجده الراحل، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وشكر ولي عهد دبي الله تعالى على توأمه في الصورة، والتي تقترب من حصد نصف مليون إعجاب بعد مرور ساعة فقط على نشرها.

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وفي وقت سابق، أمس الخميس، توجه الشيخ حمدان إلى "إنستغرام" لنشر صورة بسيطة لقدمي طفلين باللونين الأزرق والوردي، وهو ما يشير إلى أنه وزوجته، الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم استقبلوا بنتا وصبيا.

وأكد مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة دبي أسماء الطفلين لصحيفة ''خليج تايمز'' الإماراتية، وهما الشيخة بنت حمدان بن محمد آل مكتوم، وراشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم".

وحصلت الفتاة على اسم والدتها، بينما يشارك الصبي اسم جد والده الراحل، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وكانت شقيقتا الشيخ حمدان، الشيخة لطيفة والشيخة مريم، من أوائل من قدموا التهاني له عبر خاصة "الستوريز" على "إنستغرام".