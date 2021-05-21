أين وصلت المصالحة مع قطر؟... وزير الخارجية المصري يجيب

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، آخر تطورات اتفاق العلا للمصالحة مع قطر والذي عقد في السعودية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية عبر فضائية "إم بي سي مصر" السعودية إن تنفيذ اتفاق العلا يسير بشكل جيد من قبل الطرفين.

وأضاف شكري أن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، لافتا إلى أن "هنالك جولة أخرى بعد أيام"، في إشارة إلى اجتماع مصري قطري قريب لمتابعة اتفاق العلا.

وتابع شكري: "نتطلع إلى التنفيذ الكامل لبيان العلا، ما يفتح المجال لعودة العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر"، مضيفا، "نحن دائما حرصنا على أن لا تتأثر علاقات الشعبين بالتوترات التي شابت العلاقات، لكن كل المؤشرات هي مؤشرات إيجابية وتصب في صالح البلدين".

عمرو أديب يسأل وزير الخارجية سامح شكري حول وضع اتفاق العلا للمصالحة مع قطر.. وهل هو في وضع أفضل أم لا؟.. (اعرف التفاصيل)#MBCMASR

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ووافقت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية، وذلك بعد قمة العلا.

وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.