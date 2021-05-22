انتهاء اليوم الأول من المؤتمر التشاوري الصومالي حول الانتخابات بأجواء ودية

انتهت قبل قليل فعاليات أولى جلسات المؤتمر التشاوري بين الحكومة الصومالية الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية التابعة لها وإقليم بنادر في قاعدة أفسيوني للقوات الجوية بمطار آدم عدي الدولي في مقديشو.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الإعلام الصومالية، أنتهى اليوم الأول من المؤتمر ضمن أجواء وديّة بين الأطراف المشاركة مشيرة إلى استكمال المناقشات، يوم غد الأحد.

PICTURES: Key leaders in #Somalia gather for crucial election rift talks. pic.twitter.com/FUuPZJjcSc — Garowe Online (@GaroweOnline) May 22, 2021

وبحسب موقع "الصومال الجديد" يشارك في المؤتمر الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين ربل، بالإضافة إلى رؤساء ولايات بونتلاند، سعيد عبد الله (دني) وولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام، وولاية غلمدغ، أحمد عبدي كاريه (قورقو) وجنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين) وولاية هرشبيلي، علي عبد الله حسين (غودلاوي) ومحافظ إقليم بنادر عمر محمود محمد (فنش).

وبدورها، أبدت القيادة الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي تفاؤلها بنجاح المؤتمر، الذي تعقد عليه الآمال من أجل حل الخلافات الانتخابية وتمكين البلاد من الذهاب إلى انتخابات شفافة ومتفق عليها بين جميع الأطراف في الصومال.