سفينة "فورتونا" تبدأ مد أنابيب "التيار الشمالي 2" في المياه الألمانية

بدأت السفينة القائمة بمد أنابيب التيار الشمالي 2 "فورتونا" العمل في المياه الألمانية وتمديد خط أنابيب الغاز، حسبما أفادت وكالة dpa ، نقلاً عن مشغل المشروع .

وتعمل "فورتونا" حاليًا في المياه الألمانية، وفقًا للتصاريح والبيانات الصادرة عن الإدارات".

"نورد ستريم 2" هو مشروع خط أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا في قاع بحر البلطيق بطول يزيد عن 1200 كيلومتر. بدأ العمل في مد الأنابيب في عام 2018.

يمر خط أنابيب الغاز عبر المناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا. ومن المقرر أن تكون قادرة على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

في أوائل مايو/أيار، تباطأ العمل في المشروع بسبب دعوى قضائية رفعها دعاة حماية البيئة الألمان. ومع ذلك، من المقرر الانتهاء من بناء "نورد ستريم 2" هذا العام.

شددت روسيا مرارًا وتكرارًا على أن المشروع مفيد للدول الأوروبية، حيث يساعد في تعزيز أمن الطاقة لديها.