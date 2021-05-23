دبي تفتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال ضد كورونا

بدأت هيئة صحة دبي الإماراتية فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم لليافعين من الفئة العمرية ما بين 12 و15 عامًا، ضد كوفيد-19، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، أعلنت الهيئة أن التقديم يكون من خلال تطبيق هيئة صحة دبي "DHA".

ونقلت الوكالة الرسمية عن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة، قولها إن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم، وفي ضوء إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونتيك" في أوساط الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً".

وأكدت الخاجة أن القرار جاء "بناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق".

وأشارت المسؤولة الطبية إلى أن "الهيئة حددت الأوليات لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن ممن يعانون منهم من أمراض مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح".

ولفتت الخاجة إلى أنه بالنسبة لحالات الإصابة النشطة بكوفيد-19، "يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي 10 أيام من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة".

وأضافت: "وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي".