المالكي: على إسرائيل إدراك أنها ستدفع ثمنا إن واصلت الاعتداء على الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل أن تدرك أنها ستدفع ثمنا في حال عاودت هجماتها على الفلسطينيين، بعد أيام من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

بغداد-سبوتنيك. وقال المالكي في مؤتمر صحفي من بغداد إن "المعركة أظهرت أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تحدد مسار المواجهة، وعلى إسرائيل أن تعلم أن هناك ثمنا ستدفعه إذا استمرت في عدوانها على الفلسطينيين".

وأضاف أن "معادلة جديدة دخلت، وبالتالي ما كان يقبل به قبل المواجهة لن يقبل به بعدها"، وفق تعبيره.

وتابع المالكي أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجدت نفسها مضطرة للخوض في ملف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية"، مؤكدا أن "زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى رام الله وإسرائيل وعمان ما هي إلا أكبر دليل على انخراط الإدارة الأميركية في هذا الملف".

وأردف المالكي أن "ما حدث من عدوان، وما يحدث ضد القدس والأماكن المقدسة، قد عجل بإنهاء أمد ما يسمى بصفقة القرن"، في إشارة لخطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي رفضها الجانب الفلسطيني.