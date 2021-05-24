الجزائر: خصصنا 2.6 مليار دولار لمشروع الطريق العابر للصحراء

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، كمال ناصري، تخصيص 300 مليار دينار جزائري (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي) منذ بداية مشروع الطريق العابر للصحراء.

وقال ناصري في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء مع وزراء البلدان الأعضاء ومؤسسات تمويل دولية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، إن حصيلة الإنجازات ميزها استكمال المقطع الكامل للمحور الرئيسي الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس على مسافة 2400 كلم، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكر الوزير أن "الاستراتيجية القارية لهذا المحور أدت إلى منحه صفة طريق سريع شمال/جنوب إلى غاية الحدود الجزائرية، حيث تم الإنطلاق في إنجاز مقطع منه بهذه المواصفات على مسافة 850 كلم تم الانتهاء من 507 كلم منها ويجري إنجاز 71 كلم ودراسة لمقطع على مسافة 260 كلم.

مشروع الطريق العابر للصحراء: #الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليار https://t.co/7OoeE4CtY8 pic.twitter.com/QNXso9z2eA — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) May 24, 2021

كما أوضح الوزير الجزائري أنه تم الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع، الذي يربط ميناء جن جن (جيجل) بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 110 كلم الذي يجري إنجازه حاليا من أجل الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في البحر الأبيض المتوسط ولتعزيز التجارة بين أفريقيا وأوروبا.

كما أشار الوزير ناصري إلى برمجة إنجاز ميناء الوسط بشرشال (تيبازة)، والذي سيشكل كذلك منفذ عبور و شحن بين أفريقيا و أوروبا، حسب تعبيره.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لإنجاز البنى التحتية وكذا لصيانة ما تم إنجازه من هذا الطريق العابر للصحراء.

ويجدر الذكر أن لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء مكونة من الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا والتشاد.