نتنياهو: ردنا سيكون قويا جدا إذا انتهكت "حماس" الهدنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل سيكون قويا جدا إذا انتهكت حركة "حماس" وقف إطلاق النار.

جاء هذا بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

ويزور بلينكن المنطقة في مسعى لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش مع بلينكن كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إنه وصل إلى المنطقة في محاولة للحد من التوتر.

وذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد أن واشنطن تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ القادمة من غزة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم مساهمات.

ويوم الجمعة الماضي توصلت إسرائيل وقطاع غزة إلى هدنة بعد مواجهات استمرت 11 يوما.