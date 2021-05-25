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    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني

    إعلامي قطري: قطر ستقف مع مصر والسودان في مواجهة أي أخطار بشأن أزمة سد النهضة

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    العالم العربي
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    في حديثه لعالم سبوتنيك قال صالح غريب الكاتب والإعلامي القطري بشأن زيارة وزير الخارجية القطري الحالية إلى مصر للمرة الأولى منذ خمس سنوات وبعد انتهاء الأزمة بين البلدين قال غريب إن "الدوحة ساهمت بالفعل في إحلال السلام في أفريقيا وفي السودان تحديدا".

    قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري لإجراء مباحثات

    وتابع غريب أن قطر "لن تتخلى عن مصر في معالجة أزمة سد النهضة، وبالطبع قطر ستقدم مواقف تدعم مصر لما لها من ثقل دولي ولمقدرتها في إنجاز مفاوضات سد النهضة، وبالتالي قطر ستقف مع مصر والسودان بالتأكيد في مواجهة الأخطار كافة".

    وأكد الإعلامي أن "العلاقات القطرية المصرية الآن في تحسن مستمر لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الطرفان والتي كانت تعالج ما حدث إبان ما أطلق عليها الأزمة الخليجية".

    وأوضح غريب أن "مصر تقود ملفات كبيرة وكثيرة في المحيط العربي، ومؤخرا ما حدث في غزة كان التنسيق بين القاهرة والدوحة له فيه دور كبير، لكن حاليا انكسرت حدة الملفات العائقة لبدء حوار بين الطرفين، وبات الأمر يتعلق بتطوير العلاقات والمشاريع التي ترتبط بقطر ومصر والتي كانت موجودة قبل 2017 وتوقفت بعدها".

    وأكد الكاتب أن "بيان وزراء خارجية روسيا وقطر وتركيا الأخير يشير إلى حدوث توافق عربي فيما يتعلق بسوريا لكن هناك ملفات عالقة في قضية ليبيا وجاري العمل للتوافق على كل الملفات".

    انظر أيضا:

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