الكشف عن مصادرة معدات عسكرية أرسلها القذافي لدولة تخوض حربا... صور

حكم معمر القذافي ليبيا 42 عاما، واستطاع لأكثر من أربعة عقود أن يوظف كل التناقضات والصراعات على المستوى الداخلي والخارجي لخدمة سلطته، وترسيخ حكمه وصناعة كاريزما لـ "إمبراطور"، لا يمكن نسيانه بدءا من لباسه، مرورا بنوادره، وانتهاء بمقتله.

قررت ليبيا في عام 1978 إرسال مركبات مدرعة، بما في ذلك دبابات من طراز "تي-55" (بولندية وليست سوفيتية الصنع)، مع كتيبة قوامها ثلاثة آلاف شخص، بالإضافة إلى قطع غيار وذخيرة، إلى أوغندا التي كان يحكمها الرئيس عيدي أمين.

وكانت أوغندا تخوض حربا مع تنزانيا، حيث كان الجيش الأوغندي مسلح بأسلحة قديمة، مثل دبابات "أم-4 شيرمان" التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم استئجار سفينة فرنسية لنقل المعدات، وفي ربيع عام 1979 وبينما كانت السفينة الفرنسية التي تم استئجارها في طريقها إلى أوغندا، بالرغم من تلقى طاقم السفينة خبر يفيد بهزيمة جيش أمين، أمروا بمتابعة الطريق وتسليم المعدات إلى أوغاندا.

ولم يكن لدا قبطان السفينة معلومات كافية حول تعقيدات الوضع الدولي آنذاك، لذا دخلت السفينة ميناء ديربان في جنوب إفريقيا، وبعد أن علمت السلطات المحلية بالوجهة النهائية للبضائع، قررت مصادرتها.

Rhodesian T-55LD tanks



In 1979 a shipment of Polish-made, Libyan T-55 tanks was seized off of a cargo ship by South Africa and sent to Rhodesia. pic.twitter.com/K8uiJzAdUJ — Southlander (@south_lander_) May 24, 2021

وقررت السلطات في جنوب أفريقيا ترك دبابتين من أصل عشرة للدراسة، بينما إرسلت الباقي إلى روديسيا لقوات الأمن المحلية.

الحرب الأوغندية التنزانية، وتُعرف بحرب كاغيرا في تنزانيا وبحرب التحرير في أوغندا، هي حرب خاضتها أوغندا وتنزانيا ، وأدت إلى خلع الرئيس الأوغندي عيدي أمين.