وزير السياحة السوري يبدأ زيارة إلى السعودية لحضور فعاليات سياحية في أول زيارة منذ نحو 10 سنوات

قال مصدر لوكالة "سبوتني"، اليوم الثلاثاء، أن وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، يبدأ زيارة إلى السعودية تستمر 3 أيام لحضور فعاليات سياحية في أول زيارة منذ نحو 10 سنوات.