الكشف عن أبرز ملامح جلسات التفاوض بين حركة تحرير السودان والحكومة

أكد مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، في السودان، ضيو مطوك، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الجلسة الافتتاحية للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأعلن ضيو أنه عقب الجلسة الافتتاحية، المقرر انعقادها، اليوم الأربعاء، ستدخل الأطراف في عملية التفاوض والتي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

ولفت إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، "ستدفع بورقة إطارية خلال جلسة التفاوض ، تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأكد ضيو أنه "إذا اتفقت الأطراف على الورقة يمكن مناقشة تفاصيل هذه القضايا".

وعبّر عن أمله في أن تتوصل الأطراف لسلام شامل وتوقيع اتفاقيات، مشيداً بتجاوب الأطراف للانخراط في عملية التفاوض.

واستقبل رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، أمس الثلاثاء، في جوبا، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذى وصل إلى جوبا للمشاركة في بدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وكلف مجلس شركاء الحكم السوداني، لجنة للتواصل مع رئيس الوزراء لتعيين ولاة الولايات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً.

وصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس وفد التفاوض الحكومي، ومحمد الحسن التعايشي، إلى جوبا.

وسيرأس كباشي، وفد الخرطوم لجولة التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.