برلمانيون يمنيون يطلبون توضيحا حول المنشأة العسكرية على جزيرة مايون وعلاقة الإمارات بها

أرسل برلمانيون يمنيون طلبا إلى حكومة البلاد بخصوص منشأة عسكرية في جزيرة مايون اليمنية في مضيق باب المندب الفاصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا.

يطلب مقدمو الطلبات بشكل محدد توضيحا، ما إذا كانت المنشأة تنتمي حقًا إلى الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "wral".

The UAE is building an air base on the Yemeni Island, Perim.

I think Israel has ambitions in Bab al-Mandab!

Whoever believes that the #UAE has withdrawn from the #Yemen war is delusional! pic.twitter.com/Rmn2BRjqjP — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) May 26, 2021

​وجاء في نص الرسالة: "هناك معلومات تفيد بأن الإمارات تبني قاعدة عسكرية في جزيرة مايون. هل الحكومة على علم بما يحدث في الجزيرة؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟".

بدوره غرد ممثل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيسان، أن الإمارات منخرطة في "شؤون مظلمة" في جزيرة ميون. كما اتهمها بدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في الأراضي اليمنية.

وقالت الوكالة إنه بينما لم تعلن أي دولة رسميًا عن نيتها بناء القاعدة، فإن مراقبة تدفقات الشحن أشارت إلى دولة الإمارات.

استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، تشير الوكالة إلى أنه تم بناء مدرج بطول 1850 مترًا في الجزيرة حتى الآن، بالإضافة إلى ثلاثة مصفات للطائرات.

وتؤكد الوكالة أن السلطات الإماراتية في أبوظبي، وكذلك سفارة الإمارات في واشنطن، تمتنع عن التعليق على هذه المشأة.