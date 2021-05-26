"الدواء" المصرية تكشف إجراءات "الاستخدام الطارئ" للقاحات كورونا في البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، إن جميع اللقاحات التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر آمنة وذات جودة.

وأشار ياسين إلى أن "نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وأوضح المسؤول المصري أن "رخصة الاستخدام الطارئ مؤقتة ولها إجراءات محددة يتم من خلالها تقييم الملفات بصورة تفصيلية، وعمل اختبارات معملية على عينة اللقاحات".

وأضاف أنه بعد حصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ يحق لها إدخال شحنات من اللقاح إلى داخل مصر.

وأكد ياسين أنه "لا يتم الاكتفاء بحصول اللقاحات على رخصة الاستخدام الطارئ من الدول المرجعية المعتمدة فقط، حيث أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء هدفها التأكد من جودة ومأمونية اللقاحات قبل دخولها مصر".