الجيش الليبي بقيادة حفتر يستعد لعرض عسكري ضخم في بنغازي... فيديو صور

يستعد الجيش الوطني التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجري التدريبات على الحفل في قاعدة بنينا الجوية بالقرب من بنغازي، بمشاركة دبابات ومدفعية ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وغيرها من الأسلحة.

1/2. 166 Battalion seem pretty chuffed with this Russian UAZ-469 comms bucket. First time I’ve seen it.

3. Didn’t know 166 had tanks.

4. Also seen in a separate convoy were several (new?) Jeep Gladiators (ht @YAlfaires) pic.twitter.com/HpSJYF0sac — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) May 24, 2021

وينتظر الليبيون العرض العسكري والإعلان عن تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، خلال حفل وعرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة يوم 15 أيار/ مايو عام 2014، التي أعلن خلالها خليفة حفتر عن تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تسيطر على البلاد بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

LNA Scud-B missiles and 2 TELs have arrived at Benina, following yesterday’s road hazard warning 🦘 pic.twitter.com/jDNNN1Ma0P — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) May 24, 2021

ويشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت منطقة الهلال النفطي التي تحتوي على أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا".