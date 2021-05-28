صحيفة تكشف رسائل فرنسا للبنان بعد استقبال قائد الجيش جوزيف عون

كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، تفاصيل لقاءات قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في العاصمة الفرنسية باريس، التي شملت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين آخرين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "لقاء ماكرون بعون كان لتمرير رسالة واضحة للطبقة الحاكمة والمنظومة السياسية بأن ​المؤسسة العسكرية​ لا تشبه جميع هؤلاء وتؤدي مهامها كما يجب، وبالتالي فهي لا تتحمل مسؤولية ​العراق​يل التي تمنع تشكيل ​حكومة​ مهمة وتمعن في تعطيل المبادرة الفرنسية لإنقاذ ​لبنان​ لأن من دون تشكيلها مدعومة ببرنامج إصلاحي لا يمكن الحصول على ​مساعدات​ دولية تدفع باتجاه انتشال البلاد من الهاوية التي هي فيها الآن".

ولفت المصدر نفسه إلى أن "استقبال ماكرون للعماد عون يعني الحفاظ على آخر ما تبقى من معالم ​الدولة اللبنانية​ والذي يتمثل في المؤسسة العسكرية و​القوى الأمنية​، وهذا يستدعي من باريس بأن تسهم في رفع المعاناة عنها لضمان استمراريتها"، مؤكدا أنه " توخى من استقباله الحفاظ عليها كقوة احتياط يعتمد عليها لإعادة الروح إلى البلد والانتقال به من التأزم إلى الانفراج".

وأوضح المصدر أن "باريس تعاملت مع استقباله من زاوية تجنيب لبنان من تجرع الكأس المرة التي شرب منها العراق مع سقوط نظام الرئيس ​صدام حسين​ وقرار الحاكم الأمريكي بول بريمر حل ​الجيش العراقي​، ما قاد إلى انهيار مؤسسات العراق وقدم خدمة ل​إيران​ أتاحت لها السيطرة عليه من دون أن تنجح في إعادة تجميعه لأنها أصرت على التعامل معه وكأنه محافظة ملحقة بالنفوذ الإيراني".

ورأى المصدر السياسي أن "دعم باريس للمؤسسة العسكرية ما هو إلا خطوة استباقية لمنع لبنان من السقوط في الانهيار الشامل على الطريقة العراقية التي ارتكبها بريمر"، معتبرا ان "دعوة ماكرون لعقد ​مؤتمر​ دولي لتمكين لبنان من البقاء على أهبة الاستعداد لإعادة تركيبه بإنتاج سلطة سياسية جديدة، كما سعى ​وزير الخارجية​ الفرنسية ​جان إيف لودريان​ في اجتماعه في زيارته الأخيرة بأحزاب المعارضة وبممثلين عن ​المجتمع المدني​ ودعوتهم للاستعداد لخوض ​الانتخابات النيابية​ المقبلة كممر إلزامي للتغيير".