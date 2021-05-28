عارض طارئ... "حزب الله" يكشف الحالة الصحية لنصر الله

كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس، تطورات الحالة الصحية للأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

وأكد نعيم قاسم خلال لقاء مع موقع "العهد" الإخباري، مساء أمس الخميس، أن حسن نصر الله بخير، وقد أصابه عارض صحي طارئ خلال الأيام السابقة وكان يحتاج إلى يومين أو ثلاثة للشفاء منه.

وأشار قاسم إلى أن متابعي ومحبي الأمين العام لحزب الله اللبناني، دوما، ما ينتظرون خطابه السنوي، في 25 مايو/آيار من كل عام، وهي الذكرى السنوية لنجاح المقاومة اللبنانية في إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الأحادي الجانب من جنوب لبنان، في العام 2000.

وقال نعيم قاسم:

عدم الإطلالة كانت ستثير تساؤلات في غير محلها، وكان من الأفضل أن يطل نصر الله، رغم عدم الشفاء الكامل، حتى يكون إلى جانب المحبين الذين ينتظرون كلماته في هذه المرحلة المهمة والحساسة. والأمين العام بخير إن شاء الله.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صحة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ومقولة بعض مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين أن نصر الله أصيب بفيروس كورونا، على خلفية ظهوره في فيديو كلمته الأخيرة، قبل عدة أيام، كأنه يعاني من صعوبة التنفس ومن السعال.