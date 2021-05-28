العثور على أقدم نصب تذكاري لحرب في التاريخ في سوريا.. صور

النصب التذكاري هو جبل ترابي دفن تحته رفات الجنود المشاة وسائقي العربات الذين توقع العلماء أنهم ماتوا نتيجة حرب داخلية، وليس نتيجة غزو خارجي.
أظهرت الأبحاث أنه في فترة (2700-2300) قبل الميلاد، كانت توجد مستوطنة في شمال سوريا. اسمها الحقيقي غير معروف، ويطلق عليها علماء الآثار اسم "مجمع بازي"، بحسب ما ذكر موقع "newscientist".
خلال أعمال التنقيب، تم العثور على صفوف من التلال الترابية. أكبرها سمي بالنصب الأبيض لأنه كان مغطى بالجص.
هذا الاكتشاف هو نتيجة إعادة فحص بقايا النصب الأبيض الذي تم التنقيب عنه في الثمانينيات والتسعينيات. غُمرت المنطقة بالمياه في عام 1999 من خلال بناء سد تشرين على نهر الفرات ولم يتم التحقيق فيها بعد ذلك.
تم بناء النصب التذكاري على ثلاث مراحل. أولاً، ظهرت كومة صغيرة لم يتم حفرها مطلقًا. في وقت لاحق، بنى الناس تلالًا صغيرة تحتوي على عظام بشرية. ثم تم نصب منصات متدرجة على حافة التل بشكل هندسي، تمكن العلماء من حفرها.
وجد علماء الآثار العديد من بقايا العظام في التربة. بعضها ينتمي إلى البشر، والبعض الآخر للحيوانات، ربما الحمير، لكن لم يكن من الممكن تحديد النوع بشكل دقيق.
توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن التلال كانت نمطا من أنماط المدافن الجماعية الذي استخدمه الإنسان السوري القديم لتخليد ذكرى ضحايا الحروب.
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