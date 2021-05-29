الشرطة الكويتية تلقي القبض على لصين بعد مطاردة مثيرة... فيديو

ونشر موقع "جرائم ومحاكم" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يوثق لحظة إلقاء الشرطة القبض على اللصين بعد مطاردة مثيرة، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها اللصان مسروقة.
فيديو | مطاردة تنتهي بالقبض على لصين يستقلان مركبة مسروقة— جرائم ومحاكم (@cckwt) May 28, 2021
• سرقا مقهى ومحلين في «المباركية» ومنزلين في «قرطبة»https://t.co/53UBx5B84Z#الكويت #مطاردات_الكويت #سرقات_الكويت #حرامية_الكويت #مباحث_الكويت #الداخلية_الكويت #سوق_المباركية #منطقة_قرطبة pic.twitter.com/SXjhV5pAuN
وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وأرشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.
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