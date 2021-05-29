مصر تحسم جدل زيادة الرسوم الجمركية

ردت الحكومة المصرية، اليوم السبت، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزامها زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

ونفت وزارة المالية المصرية تلك الأنباء، وأكدت أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة.

كما لفتت الوزارة إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.