إعلام: 57% من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة

كشف مسح عن تراجع كبير في ثقة الأردنيين بالحكومة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها.

وبحسب موقع "عمون"، فإن المسح الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أظهر أن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مقارنة بـ 48% كانوا لا يثقون بها عند التشكيل.

ووفقا لنتائج المسح، فإن نحو 48% من المواطنين لم يثقوا بحكومة بشر الخصاونة على الإطلاق، منذ تشكيلها وحتى الآن.

نتائج المسح أظهرت أيضا تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل إلى 38% بعد مرور 200 يوم.

وقال المركز إن الحكومة تأتي على ما تبقى من تفاؤل لدى الأردنيين.

وأوضح المركز أن 42% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل.

وتشير تفارير محلية إلى أن السبب في تراجع الثقة بالحكومة هو ارتفاع تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات كافة.