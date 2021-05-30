ليبيا.. انطلاق جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية غدا الإثنين

تنطلق غدا الإثنين ولمدة شهر جلسات لخمس ملتقيات تعمل على تقديم توصيات وترشيحات لهيكلية عمل مفوضية المصالحة الوطنية الليبية، بعد أسابيع من الإعلان عن تأسيس المفوضية، بالتنسيق مع مخرجات الحوار السياسي الرامي لإنهاء الانقسام في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت متحدثة المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في مؤتمر صحفي، إنه "بدءا من الغد، الاثنين، تبدأ جلسات ملتقيات المصالحة الوطنية بدءا بالملتقى القانوني"، مضيفة أن "الليبيين من كافة الأطياف سيلتقون في حراك غير مسبوق بدءا من غد ولمدة شهر لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية".

وأوضحت أن العملية "ستختتم بمؤتمر شامل يجمع كل الآراء والتصورات ليعمل بها المجلس الرئاسي، عملا بمشاركته من القاعدة الشعبية بدلا من التعيين المباشر من جانبه".

وبينت أن "المصالحة أمر يخص كل الليبيين"، مضيفة أنه "لا معايير محددة لمن يشارك في الملتقيات، فالبعض يشارك بمظالمه والبعض يشارك بخبراته الأكاديمية".

© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council المنفي: مفوضية الاتحاد الأفريقي تساهم في استقرار ليبيا

وتابعت أن "كل ملتقى سيرفع توصياته والأسماء المقترحة، وستجمع النتائج في النهاية من جانب المجلس الرئاسي".

هذا وكانت المسؤولة الليبية وهيبة قد أوضحت في تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أن المفوضية ستكون جسما مستقلا، له صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لتنفيذ مسارات المصالحة، مشيرة إلى أن ملف الليبيين النازحين والمهجرين سيكون من صميم عمل هذه المفوضية.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف أذار/مارس الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.