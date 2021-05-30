الحكومة المصرية تقرر إلغاء غلق المقاهي والمحلات واستمرار حظر الموالد والأفراح

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" في مصر، على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2021.

وخلال الاجتماع ، الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكدت اللجنة أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، مشددة على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا"، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".

كما وافقت اللجنة، على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.

وكانت الحكومة المصرية، قررت في الخامس من مايو/ آيار الماضي، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك بتقليص مواعيد عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا، بجانب إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة ولمدة أسبوعين بداية من غد الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.