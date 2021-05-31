العراق يحقق أعلى إيرادات نفطية منذ 2019

حقق العراق أعلى إيرادات من تصدير النفط منذ العام 2019 ولغاية الآن حسب تقرير للجنة النفط والطاقة في البلاد.

وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، إن: "العراق باع نفطه الخام خلال الشهر الحالي بـ62 دولارا للبرميل، ووصلت إيرادات البيع إلى نحو 5.5 مليار دولار وهي الأعلى في إيرادات البلد منذ نهاية عام 2019"، مبيناً أن: "هذا المبلغ عند تحويله يبلغ 8 ترليونات دينار ،إضافة إلى الإيرادات الأخرى غير النفطية والتي بلغت بحدود ترليون دينار ليصبح الرقم 9 ترليون دينار دخلت إلى البنك المركزي العراقي خلال الشهر الحالي".

وأضاف علي في البيان أن :"وجود هذه المبالغ تجعل أوضاع العراقيين والاقتصاد بشكل أفضل منتقدا في الوقت نفسه ما يحصل على أرض الواقع، حيث وصف وضع الاقتصاد العراقي بغير المستقر إضافة إلى الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق مما أثر سلباً على السوق وبالتالي على "حياة العائلة العراقية رغم وجود الكثير من الإيرادات المحققة من بيع النفط".

يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

غير أن المكاسب حدت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.