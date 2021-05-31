دولة عربية توافق على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين، عن أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيله لدى وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار صندوق الاستثمار الروسي إلى أن "فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" بلغت 79.4% منذ اليوم 28 بعد تلقي التطعيم، وتم احتساب الفعالية غلى أساس بيانات الأشخاص الروس الذين تلقوا التطعيم بجرعة واحدة دون تلقي الجرعة الثانية كجزء من برنامج التعقيم المدني، في الفترة من 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 15 أبريل/ نيسان الماضي".

من جهته، قال رئيس الصندوق الوطني للاستثمار الروسي، كيريل دميترييف: إن "استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة، يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات المرض الشديدة".

وأضاف: "بفضل موافقة وزارة الصحة الفلسطينية على استخدامه، سيكون من الممكن توفير التطعيمات لعدد كبير من الناس في وقت قصير وهذا سيؤدي إلى تشكيل حصانة جماعية للسكان".