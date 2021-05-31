الكويت.. تمسك بعدم تمديد فتح المطاعم والمولات حتى 11 مساء

تتمسك السلطات الكويتية بتوصيتها بعدم تمديد وقت فتح المجمعات التجارية والمطاعم إلى الحادية عشرة مساء للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس" المحلية إن الوضع الوبائي في البلاد يسير في منعطف جيد، وهناك حذر حكومي من عدم التدرج في عودة جميع الأنشطة حتى لا تزيد الإصابات.

واستبعدت المصادر أن يتم إصدار قرار بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء المقرر في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وأكدت أنه لا عودة لإقامة الأعراس وفتح الشيشة وأن الحكومة ستشدد على رصد مقاهي الشيشة التي تفتح أبوابها للزبائن في الخفاء.

وكانت صحيفة "الأنباء" قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اللجنة الوزارية العليا ل‍طوارئ كورونا اجتمعت أمس ورفعت لمجلس الوزراء إجراءات تخفيف القيود تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أقل تشدداً من خطة العودة للحياة الطبيعية.

يشار إلى أن تقريرا كان قد صدر عن اتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، وهو اتحاد مستقل، أكد إغلاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة نهائية خلال عام واحد من فبراير/ شباط 2020 حتى فبراير 2021، بسبب القرارت الحكومية التي تم اتخاذها لتفادي آثار وباء كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت إنهاء حظر التجول الجزئي ابتداءً من أول أيام عيد الفطر مع إغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداءً من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموزاية وخدماتها، والمستلزمات الطبية والتموينية، والمطاعم والمقاهي، والسماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط، دون البقاء في الداخل.

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 307812 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1771 حالات.