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    عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني

    إيران: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات فيينا رغم تعقيدها

    © AP Photo / Julie Jacobson
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    وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، بأنها "معقدة للغاية"، لافتا إلى أنه تم تحديد أهم القضايا الخلافية خلال المفاوضات.

    طهران- سبوتنيك. وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين: "المفاوضات معقدة للغاية ووصلنا إلى أهم القضايا الخلافية. وبرغم تعقيد المفاوضات إلا أننا أحرزنا تقدما جيدا في محادثات فيينا".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / Sputnik Photo Agency
    روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران ولكن مازالت هناك عقوبات أخرى

    أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى حل للمواضيع الأساسية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي مع الغرب في اجتماعات فيينا، مؤكدة من جديد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية بالكامل عن طهران.

    وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "توصلنا إلى حل للمواضيع الأساسية مع الغرب في اجتماعات فيينا ونؤكد كما في السابق على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية بالكامل".

    وأضاف أنه "لا توجد طرق مغلقة بين إيران والغرب في فيينا وهناك ملفات أساسية يجب حلها ونحن نتفاوض من أجل حقوق ومصالح الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "هناك ملفات أساسية تحتاج لمدة اكثر لحلحلتها في فيينا وإذا لم تصل المفاوضات في فيينا إلى نتائج مرجوة فسوف تتخذ إيران خطوات أخرى".

    وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "تجري مناقشة صيغة التحقق من رفع العقوبات في محادثات فيينا لكن في الوقت ذاته أمريكا تخطط لأن تكون المفاوضات النووية استنزافية لإرضاء إسرائيل وبهذه الحالة المفاوضات لن تستمر".

    وشدد خطيب زاده على أن الجولة الحالية في فيينا قد تكون النهائية إذا توصلت الأطراف لتفاهم على جميع الأمور.

    أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي، يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عقوبات أخرى يتعين على واشنطن رفعها للامتثال الكامل للاتفاق النووي.

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