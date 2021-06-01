وزير العمل الأردني: 50% نسبة البطالة بين الشباب "رقم حقيقي"

أقر وزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، بوصول نسبة البطالة بين الشباب إلى 50%، معتبر أن هذا الرقم "أمر حقيقي".

وقال الشمالي في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، أمس الاثنين، إن"تقرير البنك الدولي بشأن أن نسب البطالة بين الشباب 50% حقيقي وواقعي ولا ننكر ذلك".

ووفق تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

واستدرك الوزير الأردني قائلا، إن "الدراسة التي ركز عليها الصندوق ركزت على فئة عمرية معينة من الشباب (15-19، 20-24، 25-29)"، مضيفا "في أي دولة في العالم إذا أخذت هذه الشرائح ستكون أعلى نسبة بطالة موجودة بين فئة الشباب".

وأشار الشمالي إلى وجود 260 ألف عاطل عن العمل بين الشباب، منهم 26 ألف شخص في الفئة العمرية 15-19 عاما، و122 ألفا في الفئة 20-24 عاما، و114 شخصا في الفئة 25-29 عاما.

وأكد أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الأردن 400 ألف شخص من إجمالي نحو 10.750 مليون نسمة يمثلون عدد السكان.

وأضاف وزير العمل الأردني "260 ألفا (العاطلين عن العمل بين الشباب) من 400 ألف (الإجمالي) نسبة عالية جدا".

واعتبر الوزير الأردني المعدل العام للبطالة في المملكة (24.7 في المئة كما في نهاية 2020) "نسبة عالية جداً بلا شك".

وتوقع ارتفاع معدل البطالة في المملكة في الربع الأول من 2021، "بسبب استمرار إغلاق قطاعات غير مصرح لها بالعمل منذ 17 مارس/ آذار 2020".

وبلغ معدل البطالة أوائل عام 2020، قبل جائحة "كورونا"، 19%، بحسب الشمالي.