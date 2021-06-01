بغداد وأربيل تستنكران في بيان مشترك الأعمال التركية "غير المسؤولة" في العراق

استنكر وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاشي، ووزيرة الزراعة في إقليم كردستان بيكرد طالباني، في بيان مشترك، الأعمال "غير المسؤولة" التي تقوم بها تركيا في الأراضي العراقية.
وجاء في نص البيان: "منذ مدة ونحن نتابع أخبارا في وسائل الإعلام تتداول موضوع قيام مجموعة من الشركات التركية وبمساعدة من القوات التركية بقطع أشجار الغابات الطبيعية في مناطق بادينان في أقليم كردستان العراق وثم نقل هذه أشجار المقطوعة إلى داخل تركيا والتجارة بها"، بحسب ما ذكرت وكالة "بغداد اليوم".
وتابع البيان: "ومن هنا فنحن ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال غير الحضارية وتعتبر تصرفات عدائية ضد الطبيعة والبيئة العراقية وبيئة إقليم كردستان، بل عمل داني ضد الإنسانية والطبيعة وبيئة المنطقة وكل العالم، لأن البيئة ليس لها حدود".
وختم البيان: "لذلك فإننا ندعو الحكومة التركية لوقف هذه الأعمال وفي نفس الوقت نطلب من حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتخاذ الإجرائات السريعة المناسبة لوقف هذه الأعمال، وفي نفس الوقت نناشد منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون معا في إيجاد الحلول لهذة الأعمال الغير مسؤولة واللا إنسانية ضد البيئة ومحاولة إنهاءها بصورة تامة".
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