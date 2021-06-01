إسرائيل تستدعي سفير الأرجنتين لتأييد بلاده تحقيقا دوليا في حرب غزة

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، السفير الأرجنتيني في تل أبيب على خلفية تصويت بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح اقتراح بتشكيل لجنة تقصي حقائق دائمة في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة خلال حرب قطاع غزة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن الوزارة أنها استدعت السفير سيرجيو أوريباري، لطلب توضيح بشأن التصويت على هذا الاقتراح.

ويوم الاثنين، استدعت الوزارة السفير المكسيكي للحصول على توضيح بشأن قرار بلاده المتعلق بنفس الأمر.

ويوم الأحد استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفلبيني على خلفية تصويت بلاده لصالح تشكيل اللجنة.

ومن المتوقع أن تستدعي الوزارة سفير أوزبكستان خلال الأيام القادمة بشأن نفس المسألة.

وأواخر الشهر الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة وإسرائيل.

يذكر أن الدول التي أيدت القرار هي: الأرجنتين، وأرمينيا، والبحرين، وبنغلاديش، وبوليفيا، وبوركينا فاسو، والصين، وكوت ديفوار، وكوبا، وإريتريا، والغابون، وإندونيسيا، وليبيا، وموريتانيا، والمكسيك، وناميبيا، وباكستان، والفلبين، وروسيا، والسنغال والصومال والسودان وأوزبكستان وفنزويلا.

وتسببت الحرب التي اشتعلت بين قطاع غزة وإسرائيل الشهر الماضي في مقتل 243 شخصا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.

وبدأت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في نهاية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.