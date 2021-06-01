الكاظمي عن أحداث المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، فيما أشار إلى أنه تعامل مع ذلك بـ"حكمة".

وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه قد "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، واستطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة مجلس الوزراء : مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 1, 2021

وأضاف أن "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تعاملنا معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".

وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، علق يوم السبت، على حادثة سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم السماح بتكرار ذلك "مهما كان الثمن".

وقال في تصريح صحفي، إن "عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جرت بطريقة خاطئة، وكان الأجدر أن يفاتح أمن الحشد الشعبي قبل اعتقاله".

وأضاف: "يجب ألا تتجدد الحادثة، وألا يعتبر البعض سكوت الدولة خوفا أو أنها غير قادرة على مواجهة أي طرف، على العكس، لكننا لا نريد إراقة الدماء".

واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.