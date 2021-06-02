الصحة المصرية: انخفاض معدل إصابات كورونا ونحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات في الطريق

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وتوافر اللقاحات في البلاد.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن معدل الإصابات الأسبوعي على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً فى أعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك تزامن مع ما تم رصده على المستوى العالمي من انخفاض الإصابات أيضا.

وشددت الوزيرة على أهمية الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وفي ملف توفير اللقاحات المضادة لكورونا، قالت الوزيرة إنه بحلول 5 يونيو/حزيران الجاري، سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك".

وأضافت أنه كذلك سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجاري، وسيتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو.

وأشارت الوزيرة إلى أنه كذلك سيتم توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجاري، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر، وجدول توريدات المادة الخام.

وأكدت الوزيرة على جهود الوزارة للتوسع في أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الأماكن وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز.

وألمحت إلى أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، وتطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لحصول المشاركين في عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.