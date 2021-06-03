ناشطة كويتية تدخل في شجار حاد مع مجموعة من المعتصمين... فيديو

دخلت الناشطة الكويتية لولوة الحسينان في شجار حاد مع مجموعة من الناشطين المشاركين في اعتصامات ساحة الإرادة، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة واعتقالها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حفيدة الفنان مسافر عبد الكريم، لولوة الحسينان، وهي منفعلة على آخرين، بسبب خلاف شخصي بينها وبينهم فيما يبدو، على خلفية صدور حكم نهائي باتهام الكويت لجدها عبد الكريم بـ "الخيانة".

فيديو| مشادة بين الناشطة لولوة الحسينان واثنين من المعتصمين استدعت تدخل قوات الأمن بسرعة ونقلهما إلى المخفر pic.twitter.com/maqL3N8Ux8 — خبر عاجل (@Breakingkw) June 2, 2021

وكتبت لولوة على تويتر: "السب والشتم والتطاول علي، ونكاية فيني يتم شتم انسان متوفى ومظلوم جدي المرحوم مسافر عبدالكريم محشوم وبعد ان رفعت شكوى في مخفر الصالحية، الآن صدر قرار بحبسهم وحبسي انا وزوجي وبكل فخر وراس مرفوع الآن سأدخل الحجز في مخفر الصالحية".

السب والشتم والتطاول علي ونكايةً

فيني يتم شتم انسان متوفي ومظلوم

جدي المرحوم مسافر عبدالكريم

محشوم وبعد ان رفعت شكوى في

مخفر الصالحية ، الآن صدر قرار

بحبسهم وحبسي انا وزوجي



وبكل فخر وراس مرفوع الآن سأدخل

الحجز في مخفر الصالحية 🙏🏼 — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) June 2, 2021

وأصدرت الكويت حكما تاريخيا في العام الماضي على الفنان من أصل عراقي مسافر عبد الكريم، بالخيانة، وذلك بعد 30 عاما من الجدل بشأن قضيته إبان الغزو العراقي للكويت، واتهامه بالعمالة لصالح العراق. وفقا لموقع "إرم نيوز".

وكان العشرات من المواطنين والناشطين السياسيين شاركوا في وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة، أمس الأربعاء، بعد أن دعا إليها النائب السابق صالح الملا، اعتراضا على "التجاوزات الصارخة على الدستور والقانون، وعلى العجز الحكومي والفشل في مواجهة الأزمات".