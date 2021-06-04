مصر ترسل معدات بناء إلى غزة لإعادة الإعمار

أرسلت مصر، اليوم الجمعة، قافلة من المهندسين ومعدات البناء إلى قطاع غزة.

وأفاد التليفزيون، المصري، بأن المعدات المرسلة، تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء إعادة الإعمار في القطاع بعد القتال الذي وقع هناك مؤخرا.

وبث التليفزيون المصري، لقطات تظهر عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات التي تحمل الأعلام المصرية تصطف على طول الحدود لبدء العبور إلى غزة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

يأتي القرار المصري في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

جاء في بيان الرئاسة المصرية، أن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.