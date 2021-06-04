مصرف لبنان يلزم المصارف بتسديد 400 دولار للمودعين

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان له، اليوم الجمعة، عن قرار يلزم فيه ​المصارف​ بتسديد 400 ​دولار، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية على أساس منصة "صيرفة"​ للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/ مارس 2021.

وكان قد أعلن حاكم ​مصرف لبنان،​ رياض سلامة، في وقت سابق أن "​البنك المركزي​ سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة" بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها ​المصارف​ بسعر 12120 ليرة للدولار الواحد".

وطلب المصرف في بيان له من "المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الاثنين المقبل ولغاية نهار الأربعاء الموافق لـ 9 يونيو/ حزيران من الشهر الجاري، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية​ نقدا".

وأشار إلى أن "مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 10 مليون دولار أمريكي بمعدل 12200 ليرة للدولار الواحد على منصة "صيرفة"، مع الإشارة إلى أنه تم ​تكليف​ لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة".

هذا وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين بالدولار الأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد. وقال البنك الدولي إن "أزمة لبنان المالية، قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام".