حصيلة حريق كبير التهم خيم الإيزيديين في كردستان العراق... صور

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة، في مخيم للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن إصابة 6 واحتراق المئات من الخيم وخسائر مادية كبيرة.

كشفت رئيس منظمة "داك" لتنمية المرأة الإيزيدية، سوزان سفر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن إصابة 6 نازحين إثر حريق التهم أكثر من 400 خيمة في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، بإقليم كردستان.

وأوضحت سفر، بعد ظهر اليوم: "صدمنا باندلاع الحريق في مخيم شاريا "هو قريب من منزلي"، واستمر لأكثر من ساعة ونصف حتى جاءت فرق الإطفاء وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده".

وأكدت سفر أن "الخسائر من الحريق فضيعة في ممتلكات النازحين البسطاء"، منوهة إلى المخيم تابع لمحافظة دهوك، وكل النازحين الذين يسكنون فيه هم من الديانة الإيزيدية".

ونوهت رئيس منظمة داك لتنمية المرأة الإيزيدية، إلى أن "المعلومات الأولية عن أسباب الحريق إثر تماس كهربائي حسب أقوال النازحين: إن إحدى النساء كانت تصنع الخبز على فرن كهربائي مما أدى إلى اندلاع الحريق".

ولازال الآلاف من الإيزيديين نازحين في مخيمات إقليم كردستان، ومنها مخيم شاريا، منذ عام 2014 وحتى الآن، إثر الإبادة والتهجير التي تعرض لها المكون على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق.

يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.