تميم بن حمد: قطر أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات تتجاوز 13 مليار دولار

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الجمعة، أن بلاده من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا، باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة أمير قطر في الجلسة النقاشية ضمن أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومستشار جمهورية النمسا، سباستيان كورتس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يوضح، في الجلسة النقاشية ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، أن دولة قطر من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار، متطلعا سموه إلى مضاعفتها مستقبلا، ومؤكدا ثقة قطر في الاقتصاد الروسي. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 4, 2021

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن تطلعه إلى مضاعفة استثمارات بلاده في روسيا بالمستقبل، وأكد ثقة قطر في الاقتصاد الروسي، وفقا لـوكالة الأنباء القطرية.

كما لفت إلى أن السياحة المتبادلة بين البلدين تضاعفت خلال السنة الثقافية القطرية الروسية المشتركة عقب كأس العالم 2018.

وتطرق أمير قطر خلال كلمته في منتدى سان بطرسبورغ إلى تبادل الخبرات بين بلاده وروسيا في المجال الرياضي، فأوضح أن روسيا وضعت معايير عالية في تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم 2018، وأشاد في هذا السياق بفتح روسيا وقتها جميع أبوابها للمنظمين القطريين العاملين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتبادل الخبرات مع نظرائهم الروس.

ويشارك الأمير القطري بمنتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي عبر الفيديو، بعد دعوة روسية لدولة قطر للمشاركة كضيف شرف.

ويعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.