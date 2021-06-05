اتفاق عراقي أمريكي على آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من البلاد

اتفق الجانبان العراقي والأمريكي، اليوم السبت، على خطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من العراق، فيما يمثل ترجمة لاتفاق في السابع من نيسان/ابريل الماضي على إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان، إن: "الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق، الفريق بول كالفرت، عقد صباح يوم السبت الخامس من شهر حزيران 2021، في العاصمة العراقية بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الاستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر نيسان [أبريل] الماضي".

وأضافت أن: "الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في الحاق الهزيمة الكاملة بعصابات [تنظيم] داعش الإرهابية [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]".

وتابعت: "اتفق الجانبان على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة، كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن، في شهر تموز [يوليو] أو آب [أغسطس] من سنة 2021"، لافتة إلى أن: "الخطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق".

واتفق العراق في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في 7 نيسان/أبريل الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.