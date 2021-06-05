تقارير تكشف عن هجمات طائرات مسيرة على قواعد أمريكية في العراق

أفادت تقارير إعلامية عن حدوث هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في العراق بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة.

فوفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أظهرت البيانات الأولية قيام التشكيلات المسلحة، خلال الشهرين الماضيين، باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ليلاً وإسقاطها على المواقع الأمريكية، في محاولة لتقليص إمكانات الاستخبارات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق من شهر أيار / مايو الماضي، تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي محافظة الأنبار غربي العراق إلى استهداف عبر طائرة مسيرة مفخخة انفجرت داخل القاعدة.

واتفق العراق في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في 7 نيسان/أبريل الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.