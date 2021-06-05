بعد تهديد حماس... غانتس يتخذ قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام"

اتخذ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام"، المقرر إجراؤها الخميس المقبل.

وذكرت "صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية"، اليوم السبت، أن غانتس قرر عدم إجراء مسيرة الأعلام في هذا التوقيت.

وأفاد "الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف" بأن غانتس قد أجرى مداولات أمنية وعسكرية، في وقت لاحق من اليوم، تتعلق بمدى سماح الشرطة والجيش الإسرائيليين بسريان "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مداولات أو مناقشات مع رئيس هيئة الأركان، ومفوض الشرطة والمدعي العام وقائد الشرطة، ومسؤولين آخرين.

وفي السياق نفسه، بعثت حركة "حماس"، اليوم، رسالة تهديد جديدة إلى إسرائيل، في حال السماح من جديد لما تُسمى "مسيرة الأعلام" بالمرور عبر باب العامود في القدس المحتلة.

ونقلت "وكالة شهاب للأنباء" عن الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن "خطوة إسرائيل تأتي بهدف ترميم صورته التي تمرغت بالتراب".

המשטרה טרם אישרה את מצעד הדגלים ביום חמישי הקרוב, הערכה: יאושר במתווה מסוים ולא יבוטל לגמרי@carmeldangor #חדשותהשבת pic.twitter.com/PANvI6Dlow — כאן חדשות (@kann_news) June 5, 2021

وقال حمادة:

يوم أن نسفت مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل، وفي مقدمتها صواريخ المقاومة من غزة العزة والبطولة عليهم كبرهم، وأدخلتهم الملاجئ بعد أن كانوا يخططون لتدنيس المسجد الأقصى يومها بآلاف من مستوطنيهم.

وحذر الناطق باسم حماس في القدس، إسرائيل، من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماته الداخلية، وفشله في حل مشكلاته السياسية، داعيا الأهالي الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني أن "يهبّوا نحو المسجد الأقصى، وذلك يوم الخميس المقبل، والمرابطة في المسجد الأقصى وحوله لحمايته من خبث الصهاينة ومخططاتهم".

ومن جانبها، أوضحت "صحيفة هاآرتس" العبرية، في وقت سابق اليوم، أن المنظمات اليمينية الإسرائيلية تخطط لإقامة "مسيرة الأعلام" يوم الخميس المقبل في مدينة القدس، وداخل المدينة القديمة، خاصة في الشوارع الإسلامية فيها.

ونشرت الصحيفة العبرية دعوة تلك المنظمات على "فيسبوك"، وبرنامج المسيرة وخريطتها، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية" أنه من المحتمل أن توفق الشرطة الإسرائيلية على مسيرة "الأعلام" بشروط وبحدود معينة، وإن لم ترفضها كلية.